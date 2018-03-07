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Hans123_Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Для этого в заданном интервале баров (в данном коде это количество равно 80) ищется самая высокая и самая низкая цена. По самой высокой цене размещаются Buy Stop, а по самой низкой - Sell Stop.
Отложенные ордера имеют срок жизни до конца текущих суток. При срабатывании любого отложенного ордера все остальные ордера удаляются принудительно.
Пример работы на EURUSD,M5:
Входные параметры
- Lots - объем отложенного ордера;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Start hour - время начала работы (час);
- End hour - время окончания работы (час).
Эта версия расширяет индикатор Instantaneous Trend Line своего рода полосами, упрощающими обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их. Еще одно отличие от оригинала состоит в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.Instantaneous Trend Line (generalized)
Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.
Одновременное открытие двух противоположных позиций. Trailing позиций.SignalMAAboveBelow 3
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.