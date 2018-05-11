Hans123_Trader

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーは、買いストップおよび売りストップ注文を出します。注文を出すためには、EAでは与えられたバーの範囲内の最高値と最低値が検索されます（このコードでは80に設定されています）。買いストップ注文は最高価格で出され、売りストップ注文は最低価格で出されます。
指値注文の有効期間は、日の終わりです。指値注文が発動されると、他の注文はすべて削除されます。
EURUSD、M5での操作例:
入力パラメータ
- Lots - 指値注文の数量
- Stop Loss (in pips) - ストップロスの値
- Take Profit (in pips) - テイクプロフィットの値
- Trailing Stop (in pips) - トレールの値
- Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
- Start hour - 操作開始時間
- End hour - 操作終了時間
一目
iIchimoku（一目均衡表）指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。売りポジションと売りポジションに対すて別々のストップロス、テイクプロフィット、トレールストップがあります。EAの動作時間は設定できます。確認は現在のバーで実行され、開くことができるポジションは1つだけです。フラクタル適応型MACD
フラクタル適応移動平均（FRAMA）テクニカル指標は、John Ehlersによって開発されました。この指標は、指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構成され、平滑化係数は価格シリーズの現在のフラクタル次元に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きを辿り、価格保合の瞬間には十分に減速する可能性です。