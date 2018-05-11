コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Hans123_Trader - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
778
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは、買いストップおよび売りストップ注文を出します。注文を出すためには、EAでは与えられたバーの範囲内の最高値と最低値が検索されます（このコードでは80に設定されています）。買いストップ注文は最高価格で出され、売りストップ注文は最低価格で出されます。

指値注文の有効期間は、日の終わりです。指値注文が発動されると、他の注文はすべて削除されます。

EURUSD、M5での操作例:

Hans123_Trader


入力パラメータ

  • Lots - 指値注文の数量
  • Stop Loss (in pips) - ストップロスの値
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィットの値
  • Trailing Stop (in pips) - トレールの値
  • Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
  • Start hour - 操作開始時間
  • End hour - 操作終了時間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20149

一目 一目

iIchimoku（一目均衡表）指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。売りポジションと売りポジションに対すて別々のストップロス、テイクプロフィット、トレールストップがあります。EAの動作時間は設定できます。確認は現在のバーで実行され、開くことができるポジションは1つだけです。

フラクタル適応型MACD フラクタル適応型MACD

フラクタル適応移動平均（FRAMA）テクニカル指標は、John Ehlersによって開発されました。この指標は、指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構成され、平滑化係数は価格シリーズの現在のフラクタル次元に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きを辿り、価格保合の瞬間には十分に減速する可能性です。

CVI CVI

CVI (Chartmill Value Indicator) では、移動平均からの価格偏差の値が示されます。

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つ市場情勢の指標です。