Hans123_Trader

アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは、買いストップおよび売りストップ注文を出します。注文を出すためには、EAでは与えられたバーの範囲内の最高値と最低値が検索されます（このコードでは80に設定されています）。買いストップ注文は最高価格で出され、売りストップ注文は最低価格で出されます。

指値注文の有効期間は、日の終わりです。指値注文が発動されると、他の注文はすべて削除されます。

EURUSD、M5での操作例:





入力パラメータ