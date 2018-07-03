Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag separate - indicador para MetaTrader 5
ZigZag separate es una versión MetaTrader 5 del «indicador maravilla» para MetaTrader 4, que antes estaba flotando por la red.
Aquí no importa si el indicador es útil o no, aunque según mi opinión, ZigZag es un indicador útil. Lo importante es evitar el uso indebido del indicador, y no confundirlo con algo que no lo es. A pesar del hecho de que este indicador no parezca visualmente en absoluto a ZigZag, sin embargo, es un ZigZag, como podemos ver en la pantalla paralela.
PS: siempre tenga en cuenta que es realmente un ZigZag y no se puede usarlo en modo de señal.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20143
