ZigZag separate es una versión MetaTrader 5 del «indicador maravilla» para MetaTrader 4, que antes estaba flotando por la red.

Aquí no importa si el indicador es útil o no, aunque según mi opinión, ZigZag es un indicador útil. Lo importante es evitar el uso indebido del indicador, y no confundirlo con algo que no lo es. A pesar del hecho de que este indicador no parezca visualmente en absoluto a ZigZag, sin embargo, es un ZigZag, como podemos ver en la pantalla paralela.



PS: siempre tenga en cuenta que es realmente un ZigZag y no se puede usarlo en modo de señal.

