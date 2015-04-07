Este sistema de negociação usa o oscilador BlauSMStochastic.

Uma decisão de negócio é feita quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera. O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para um funcionamento correto do EA, coloque o o arquivo compilado BlauSMStochastic.ex5 do indicador em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixadas a partir de https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste para o par GBPUSD H4 em 2012-2013:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste