Experts

Exp_BlauSMStochastic - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
929
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauSMStochastic.

Uma decisão de negócio é feita quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera. O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;          //o algoritmo para entrar no mercado

Para um funcionamento correto do EA, coloque o o arquivo compilado BlauSMStochastic.ex5 do indicador em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixadas a partir de https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste para o par GBPUSD H4 em 2012-2013:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2014

