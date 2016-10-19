無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_BlauSMStochastic - MetaTrader 5のためのエキスパート
この取引システムはBlauSMStochasticオシレータを使います。
この取引システムはBlauSMStochasticオシレータを使います。
ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするとき、また、シグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。
input AlgMode Mode=twist; // 市場参入アルゴリズム
EAを正しく操作するにはコンパイルされたBlauSMStochastic.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2014
