Exp_BlauSMStochastic - эксперт для MetaTrader 5
- 2697
-
Торговая система с использованием осциллятора BlauSMStochastic.
Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения, происходит пробой нулевой линии или меняется цвет облака сигнальной линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:
input AlgMode Mode=twist; //алгоритм для входа в рынок
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauSMStochastic.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2012-2013 гг. на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
