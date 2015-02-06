请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_BlauSMStochastic - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1221
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本交易系统采用 BlauSMStochastic 振荡器。
当直方图改变方向, 突破零轴或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。以下输入参数用于选择入场算法选项:
input AlgMode Mode=twist; //入场算法
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 BlauSMStochastic.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2012-2013 品种 GBPUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2014
ColorCCI
带有彩色信号级别的经典 CCI。在时间的某个瞬间，当 CCI 指标处于超卖和超买区，则指标改变颜色与趋势方向相应。不断增长的趋势，指标颜色为菜绿色，下降则为红色。空头挂单
当您将此脚本拖拽进图表, 它将计算价格当前价格并据此价格判断是否放置 Sell Stop 或 Sell Limit 挂单。
依据净值百分比计算最大风险
这段代码允许您设置依据净值百分比计算的最大风险。改变图表和时间帧
改编的脚本，通过热键在所有图表之间快速切换，图表(下一个, 前一个) 和时间帧(更高, 更低)。