Awesome_Signal - индикатор для MetaTrader 5
2958
Реальный автор:
Asystem2000
Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.01.2008.
Рис.1. Индикатор Awesome_Signal
Индикатор BlauErgodicMDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TrendManagerOpen
Индикатор наличия тренда, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор Accelerator_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Awesome_Signal_HTF
Индикатор Awesome_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.