Индикаторы

Awesome_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2958
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Asystem2000

Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.01.2008.

Рис.1. Индикатор Awesome_Signal

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

Индикатор BlauErgodicMDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TrendManagerOpen TrendManagerOpen

Индикатор наличия тренда, выполненный в виде цветного облака.

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

Индикатор Accelerator_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

Индикатор Awesome_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.