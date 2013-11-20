Реальный автор:

Asystem2000

Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.01.2008.

Рис.1. Индикатор Awesome_Signal