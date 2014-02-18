请观看如何免费下载自动交易
能够进行微调和带有彩云形式信号线的Bill Williams的Awesome振荡器。
该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年1月3日在 的代码基地中发布。
图 1. Awesome_Signal指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2011
