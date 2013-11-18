Смотри, как бесплатно скачать роботов
i_Trend - индикатор для MetaTrader 5
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака определяет направление тренда, а ширина облака - силу тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.11.2007.
Рис.1. Индикатор i_Trend
MACD On Chart
Семафорный сигнальный индикатор с использованием гистограммы MACD.Vegas
Наборы конвертов с фиксированными сдвигами.
ASCtrend_HTF
Индикатор ASCtrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Accelerator_Signal
Акселератор Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.