Индикаторы

i_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака определяет направление тренда, а ширина облака - силу тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.11.2007.

Рис.1. Индикатор i_Trend

