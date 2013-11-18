Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака определяет направление тренда, а ширина облака - силу тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.11.2007.

Рис.1. Индикатор i_Trend