i_Trend - indicador para MetaTrader 5
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.
A cor da nuvem depende do sentido da tendência, e a largura da nuvem mostra a força da tendência.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 08.11.2007.
Figura 1. Indicador i_Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2002
