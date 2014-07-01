CodeBaseSeções
i_Trend - indicador para MetaTrader 5

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.

A cor da nuvem depende do sentido da tendência, e a largura da nuvem mostra a força da tendência.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 08.11.2007.

Figura 1. Indicador i_Trend

Vegas Vegas

Vários envelopes com deslocamentos fixos.

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Oscilador Estocástico (baseado no Momentum Estocástico) do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido com uma linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção de um período de tempo nos parâmetros de entrada.