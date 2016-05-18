Trend Indikator gezeichnet in form einer farbigen Wolke.



Die Farbe der Wolke hängt von der Trendrichtung ab und die Breite der Wolke zeigt die Stärke des Trends an.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.11.2007.

Abbildung 1. Indikator i_Trend