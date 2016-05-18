CodeBaseKategorien
Indikatoren

i_Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1060
(23)
Trend Indikator gezeichnet in form einer farbigen Wolke.

Die Farbe der Wolke hängt von der Trendrichtung ab und die Breite der Wolke zeigt die Stärke des Trends an.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.11.2007.

Abbildung 1. Indikator i_Trend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2002

Vegas Vegas

Verschiedene Hüllkurven mit fixierter Verschiebung.

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.