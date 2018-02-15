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DSL - DEMA MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация давно известного и полезного индикатора MACD.
В этой версии используются:
- для расчета MACD используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя), вместо EMA.
- DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии — две. Таким образом, введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.
В совокупности результаты получаются быстрее, чем при использовании обычной MACD, вычисляемой по EMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20018
Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях. Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.Получение данных OHLC по M1 для тестирования на истории в MetaTrader 4
Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.Elders Safe Zone
Индикатор по Элдеру "Safe Zone".