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Индикаторы

DSL - DEMA MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Вариация давно известного и полезного индикатора MACD.

В этой версии используются:

  • для расчета MACD используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя), вместо EMA.
  • DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии — две.  Таким образом, введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.

В совокупности результаты получаются быстрее, чем при использовании обычной MACD, вычисляемой по EMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20018

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях. Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.

Получение данных OHLC по M1 для тестирования на истории в MetaTrader 4 Получение данных OHLC по M1 для тестирования на истории в MetaTrader 4

Обычно большинство брокеров не предоставляют данные по таймфрейму М1 более чем за 3 месяца в MetaTrader 4, однако для MetaTrader 5 эти данные предоставляются за последние 3 года. Представленный инструмент можно использовать для получения данных в Тестере MetaTrader 5 и сохранять их в файл формата .hst для тестирования в MetaTrader 4.

DSL - TEMA MACD DSL - TEMA MACD

Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор по Элдеру "Safe Zone".