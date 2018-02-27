随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。

通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。