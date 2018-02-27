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著名和有用的 MACD 指标的一种变化，
这个版本使用了:
- DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average) 而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算。
- DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 使用了两条信号线而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。
组合使用时，它比通常的 (使用 EMA ) 的 MACD 能够更快地得出结果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20018
随机振荡 RVI
随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。逆费舍尔 RVI
通过逆费舍尔变换，把数值规范化到想要的区域 (在本例中是从 -1 到 +1) ，这会有助于评估超买和超卖的市场条件。
DSL - TEMA MACD
著名和有用的 MACD 指标的一种变化，在MACD的计算中使用了 TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average), 并且对于 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 使用的是两条而不是一条。组合套利
这个交易机器人在EURGBP和它的组合报价之间进行套利(三角套利)。