MACD EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Autor de la idea - Danil, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Cuando se forma la señal, la posición opuesta se cierra. Además, el EA puede cerrar la mitad de las posiciones (parámetro Profit for closing half of the position), puede pasar la posición al punto muerto (parámetro Breakeven). Se puede establecer el tamaño de la posición a abrir manualmente (parámetro Lots), o en por cientos del riesgo del margen libre (parámetro Risk in percent for a deal from a free margin) - la última opción funciona sólo si la bandera Money Management está activada.

Se puede desactivar los parámetros Stop Loss, Take Profit y Breakeven, para eso, hay que establecerles el valor "0".

Apertura de posiciones:

MACD EA Buy and Sell

EURUSD, M30 de 2017.06.09 a 2018.02.10

MACD EA

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Indicador "Safe Zone" de Elder.

Inverse Fisher RVI Inverse Fisher RVI

La transformación de Fisher inversa normaliza el valor dentro del rango necesario (en nuestro caso es -1 ... +1). Eso permite evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa formadas en el mercado.

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado. Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.

DSL - DEMA MACD DSL - DEMA MACD

Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD, en el que en vez de la EMA se usa la DEMA (media móvil exponencial doble) para el cálculo. Además, en el indicador se usa la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de usar una línea, se usan dos. De esta manera, se introducen los niveles y líneas adicionales. En comparación con la versión clásica del indicador, él evita mejor las señales falsas, y puede usarse en la detección de las reversas a corto plazo.