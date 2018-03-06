Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1751
-
Autor de la idea - Danil, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Cuando se forma la señal, la posición opuesta se cierra. Además, el EA puede cerrar la mitad de las posiciones (parámetro Profit for closing half of the position), puede pasar la posición al punto muerto (parámetro Breakeven). Se puede establecer el tamaño de la posición a abrir manualmente (parámetro Lots), o en por cientos del riesgo del margen libre (parámetro Risk in percent for a deal from a free margin) - la última opción funciona sólo si la bandera Money Management está activada.
Se puede desactivar los parámetros Stop Loss, Take Profit y Breakeven, para eso, hay que establecerles el valor "0".
Apertura de posiciones:
EURUSD, M30 de 2017.06.09 a 2018.02.10
