DSL - DEMA MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
長く知られていて有用なMACD指標のバリエーション
このバージョンでは
- MACD計算に、EMA（指数移動平均）の代わりにDEMA（二重指数移動平均）が使用されます。
- DSL（Discontinued Signal Lines）及び、1本の代わりに2本のシグナルラインを使用します。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。
これを組み合わせると、通常の（EMAを使用する）MACDよりも高速な結果が得られます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20018
