長く知られていて有用なMACD指標のバリエーション

このバージョンでは

MACD計算に、EMA（指数移動平均）の代わりにDEMA（二重指数移動平均）が使用されます。

DSL（Discontinued Signal Lines）及び、1本の代わりに2本のシグナルラインを使用します。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。

これを組み合わせると、通常の（EMAを使用する）MACDよりも高速な結果が得られます。