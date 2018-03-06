CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Elders Safe Zone - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1210
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El indicador muestra así llamada zona de seguridad que se calcula a base de los precios High, Low, Close e indicador Moving Average.

Elders Safe Zone

Se recomienda tradear cuando el indicador se encuentra horizontalmente:

  • Si el precio está por encima de la zona horizontal del indicador, abra la posición BUY;
  • Si el precio está por debajo de la zona horizontal del indicador, abra la posición SELL;

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20009

Inverse Fisher RVI Inverse Fisher RVI

La transformación de Fisher inversa normaliza el valor dentro del rango necesario (en nuestro caso es -1 ... +1). Eso permite evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa formadas en el mercado.

Fisher RVI Fisher RVI

La transformación de Fisher ha sido añadida al indicador RVI. Ella permite al trader crear una función parecida a la de Gaussian de distribución de probabilidades para la normalización del precio. En realidad, la transformación de Fisher hace que los saltos máximos sean unos eventos raros, y permiten identificar univocamente las reversiones de precios en el gráfico Este indicador se usa principalmente por los traders que desean recibir las señales oportunas, a diferencia de los indicadores con retardos.

MACD EA MACD EA

Se usan tres indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado. Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.