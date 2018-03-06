Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Elders Safe Zone - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1210
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El indicador muestra así llamada zona de seguridad que se calcula a base de los precios High, Low, Close e indicador Moving Average.
Se recomienda tradear cuando el indicador se encuentra horizontalmente:
- Si el precio está por encima de la zona horizontal del indicador, abra la posición BUY;
- Si el precio está por debajo de la zona horizontal del indicador, abra la posición SELL;
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20009
La transformación de Fisher inversa normaliza el valor dentro del rango necesario (en nuestro caso es -1 ... +1). Eso permite evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa formadas en el mercado.Fisher RVI
La transformación de Fisher ha sido añadida al indicador RVI. Ella permite al trader crear una función parecida a la de Gaussian de distribución de probabilidades para la normalización del precio. En realidad, la transformación de Fisher hace que los saltos máximos sean unos eventos raros, y permiten identificar univocamente las reversiones de precios en el gráfico Este indicador se usa principalmente por los traders que desean recibir las señales oportunas, a diferencia de los indicadores con retardos.
Se usan tres indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Stochastic RVI
Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado. Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.