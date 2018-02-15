Автор идеи: Danil

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

При поступлении сигнала противоположная позиция закрывается. Также советник может закрывать половину позиции (параметр Profit for closing half of the position), может переводить позицию в безубыток (параметр Breakeven). Размер открываемой позиции может задавать вручную (параметр Lots) или в процентах риска от свободной маржи (параметр Risk in percent for a deal from a free margin) - последнее работает только при включении флага Money Management.

Параметры Stop Loss, Take Profit и Breakeven могут быть выключены - для этого нужно задать им значение "0".

Открытие позиций:

EURUSD,M30 с 2017.06.09 по 2018.02.10