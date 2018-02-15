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MACD EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Danil
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
При поступлении сигнала противоположная позиция закрывается. Также советник может закрывать половину позиции (параметр Profit for closing half of the position), может переводить позицию в безубыток (параметр Breakeven). Размер открываемой позиции может задавать вручную (параметр Lots) или в процентах риска от свободной маржи (параметр Risk in percent for a deal from a free margin) - последнее работает только при включении флага Money Management.
Параметры Stop Loss, Take Profit и Breakeven могут быть выключены - для этого нужно задать им значение "0".
Открытие позиций:
EURUSD,M30 с 2017.06.09 по 2018.02.10
Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.Stochastic Momentum Index
Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год. Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущей цены Close, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена Close близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.
Эта версия осциллятора Стохастик позволяет использовать любую из четырех основных типов средних (по умолчанию это SMA, но доступны и EMA, и SMMA, и LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.Fisher RVI
К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.