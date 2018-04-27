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MACD EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Danil, mq5 代码作者: barabashkakvn。
当信号出现时，将反向持仓平仓。 EA 还可以关半仓 (Profit for closing half of the position 参数)，并将止损移动到盈亏平衡 (Breakeven 参数)。 仓位的大小可以手工设置 (在 Lots 参数中)，或作为可用保证金的风险百分比 (参数 Risk in percent for a deal from a free margin)。 第二个选项仅在 Money Management 标志启用时才起作用。
Stop Loss, Take Profit 和 Breakeven 可以通过将其值设置为 0 来禁用。
开仓:
EURUSD,M30 从 2017.06.09 至 2018.02.10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20010
Elders 安全区
一款基于 Elder 的 "安全区" 指标。N Candles v6
智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。
BB-Percentage-Decimal
振荡器形式的布林带。CCI_Divergence
指标搜索背离并将其显示在自定义 CCI 指标的图表上。