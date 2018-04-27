思路来自: Danil, mq5 代码作者: barabashkakvn。

当信号出现时，将反向持仓平仓。 EA 还可以关半仓 (Profit for closing half of the position 参数)，并将止损移动到盈亏平衡 (Breakeven 参数)。 仓位的大小可以手工设置 (在 Lots 参数中)，或作为可用保证金的风险百分比 (参数 Risk in percent for a deal from a free margin)。 第二个选项仅在 Money Management 标志启用时才起作用。

Stop Loss, Take Profit 和 Breakeven 可以通过将其值设置为 0 来禁用。

开仓:

EURUSD,M30 从 2017.06.09 至 2018.02.10