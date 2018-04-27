代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

MACD EA - MetaTrader 5EA

projectX1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2657
等级:
(19)
已发布:
已更新:
MACD EA.mq5 (51.17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Danil, mq5 代码作者: barabashkakvn

当信号出现时，将反向持仓平仓。 EA 还可以关半仓 (Profit for closing half of the position 参数)，并将止损移动到盈亏平衡 (Breakeven 参数)。 仓位的大小可以手工设置 (在 Lots 参数中)，或作为可用保证金的风险百分比 (参数 Risk in percent for a deal from a free margin)。 第二个选项仅在 Money Management 标志启用时才起作用。

Stop Loss, Take ProfitBreakeven 可以通过将其值设置为 0 来禁用。

开仓:

MACD EA 买入和卖出

EURUSD,M30 从 2017.06.09 至 2018.02.10

MACD EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20010

Elders 安全区 Elders 安全区

一款基于 Elder 的 "安全区" 指标。

N Candles v6 N Candles v6

智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

振荡器形式的布林带。

CCI_Divergence CCI_Divergence

指标搜索背离并将其显示在自定义 CCI 指标的图表上。