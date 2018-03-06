CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Inverse Fisher RVI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
883
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Relative Vigor Index (RVI) se utiliza en el análisis técnico para evaluar la estabilidad del movimiento actual de precios y la probabilidad de que continúe.  RVI compara la posición del precio de cierre del activo respecto a su rango de precios, y el resultado se suaviza por el cálculo de la media media móvil exponencial de estos valores.

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el indicador:


En esta versión, al indicador se le añade la transformación de Fisher inversa.

La transformación de Fisher inversa normaliza el valor dentro del rango necesario (en nuestro caso es -1 ... +1). Eso permite evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa formadas en el mercado.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20004

Fisher RVI Fisher RVI

La transformación de Fisher ha sido añadida al indicador RVI. Ella permite al trader crear una función parecida a la de Gaussian de distribución de probabilidades para la normalización del precio. En realidad, la transformación de Fisher hace que los saltos máximos sean unos eventos raros, y permiten identificar univocamente las reversiones de precios en el gráfico Este indicador se usa principalmente por los traders que desean recibir las señales oportunas, a diferencia de los indicadores con retardos.

Obteniendo los datos OHLC en M1 para la simulación en el historial en MetaTrader 4 Obteniendo los datos OHLC en M1 para la simulación en el historial en MetaTrader 4

Habitualmente, la mayoría de los brókers no facilitan los datos sobre el timeframe M1 para el período más de 3 meses en MetaTrader 4, sin embargo, para MetaTrader 5 proporcionan estos datos para el período de los últimos 3 años. Podemos usar esta herramienta para obtener los datos en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y guardarlos en el archivo del formato .hst para testear en MetaTrader 4.

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Indicador "Safe Zone" de Elder.

MACD EA MACD EA

Se usan tres indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).