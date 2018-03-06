El indicador Relative Vigor Index (RVI) se utiliza en el análisis técnico para evaluar la estabilidad del movimiento actual de precios y la probabilidad de que continúe. RVI compara la posición del precio de cierre del activo respecto a su rango de precios, y el resultado se suaviza por el cálculo de la media media móvil exponencial de estos valores.



Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el indicador:





En esta versión, al indicador se le añade la transformación de Fisher inversa.



La transformación de Fisher inversa normaliza el valor dentro del rango necesario (en nuestro caso es -1 ... +1). Eso permite evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa formadas en el mercado.

