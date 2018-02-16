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Elders Safe Zone - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Индикатор показывает так называемую зону безопасности, вычисляемую по ценам High, Low, Close и индикатору Moving Average.
Рекомендуется торговать, когда индикатор расположен горизонтально:
- Если цена выше горизонтального участка индикатора - открывать BUY позицию;
- Если цена ниже горизонтального участка индикатора - открывать SELL позицию.
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.DSL - DEMA MACD
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.
Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.DayOfWeekLabels
Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.