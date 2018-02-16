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Индикаторы

Elders Safe Zone - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3397
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Индикатор показывает так называемую зону безопасности, вычисляемую по ценам High, Low, Close и индикатору Moving Average.

Elders Safe Zone

Рекомендуется торговать, когда индикатор расположен горизонтально:

  • Если цена выше горизонтального участка индикатора - открывать BUY позицию;
  • Если цена ниже горизонтального участка индикатора - открывать SELL позицию.
DSL - TEMA MACD DSL - TEMA MACD

Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две.

DSL - DEMA MACD DSL - DEMA MACD

Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.

PMF PMF

Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.