代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Elders 安全区 - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1422
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn

指标显示所谓的安全区域，它使用最高价，最低价和收盘价以及移动平均指标计算。

Elders 安全区

建议在指标处于水平时执行交易:

  • 如果价格高于指标水平段，则开买单;
  • 如果价格低于指标水平段，则开卖单。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20009

N Candles v6 N Candles v6

智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。

Pipsover 2 Pipsover 2

智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。

MACD EA MACD EA

智能交易系统使用三个 iMA (移动平均，MA) 指标和一个 iMACD (移动平均收敛/发散，MACD)

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

振荡器形式的布林带。