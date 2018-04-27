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Elders 安全区 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
指标显示所谓的安全区域，它使用最高价，最低价和收盘价以及移动平均指标计算。
建议在指标处于水平时执行交易:
- 如果价格高于指标水平段，则开买单;
- 如果价格低于指标水平段，则开卖单。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20009
N Candles v6
智能交易系统搜索 N 个处于窄带内的蜡烛条。 它在牛市蜡烛条时买入，并在熊市蜡烛条时卖出。 已考虑到帐户类型，即是否为净持或对冲。Pipsover 2
智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。
MACD EA
智能交易系统使用三个 iMA (移动平均，MA) 指标和一个 iMACD (移动平均收敛/发散，MACD)BB-Percentage-Decimal
振荡器形式的布林带。