FX_FISH_2MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Kiko Segui
シグナルラインの形をとった2つの平均とヒストグラムをベースにしたフィッシャー変換.
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年12月24日にコードベースに公開されました。
図1 FX_FISH_2MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2000
