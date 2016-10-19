コードベースセクション
インディケータ

FX_FISH_2MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Kiko Segui

シグナルラインの形をとった2つの平均とヒストグラムをベースにしたフィッシャー変換.

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年12月24日にコードベースに公開されました。

図1　FX_FISH_2MA指標

図1　FX_FISH_2MA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2000

