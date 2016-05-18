Real Autor:

Kiko Segui

Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.12.2007.

Abbildung 1. Indikator FX_FISH_2MA