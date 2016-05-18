und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FX_FISH_2MA - Indikator für den MetaTrader 5
- 790
Real Autor:
Kiko Segui
Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.12.2007.
Abbildung 1. Indikator FX_FISH_2MA
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2000
