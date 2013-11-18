Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX_FISH_2MA - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Kiko Segui
Гистограмма на основе преобразования Фишера с двумя своими усреднениями в виде сигнальных линий.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.12.2007.
Рис.1. Индикатор FX_FISH_2MA
