Реальный автор:

Kiko Segui

Гистограмма на основе преобразования Фишера с двумя своими усреднениями в виде сигнальных линий.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.12.2007.

Рис.1. Индикатор FX_FISH_2MA