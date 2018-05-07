私たちのファンページに参加してください
Stochastic Extended - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1131
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
ストキャスティクスは、一定期間における証券の終値とその価格のレンジとを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。
ストキャスティクスは、次の式を使用して計算されます。
ここで
- C - 直近の終値
- L(period) - 過去の取引セッション（期間）の最低期間
- H(period) - 同じ（期間）セッション期間中に取引された最高価格
- %K - 通貨ペアの現在の市場レート
- %D - %Kの(signal)-期間移動平均。
この指標の基礎となる一般的な理論は、上昇トレンド市場では価格の終値は高値に近く、下降トレンド市場では価格の終値は安値に近いということです。トランザクションシグナルは、％Kが3期間移動平均を横切るときに作成されます。これは％Dと呼ばれます。
ストキャスティクスの計算に使用される通常の平均は単純移動平均（SMA）です。このバージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用できます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19992
このバージョンでは、ストキャスティックモメンタム指数と同じ方法で計算を行っていますが、EMA（Exponential Moving Average）を計算に使用するのではなく、T3を使用しています。これにより、ラグを加えることなくより滑らかな結果が得られます。ストキャスティックモメンタム指数
ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。
通常、ほとんどの証券会社はMetaTrader 4で3ヶ月以上のM1データを提供しませんが、MT5で3年間にわたるM1データを提供します。そこで、このツールを使用してMetaTrader 5テスターでM1データを取得し、データをMetaTrader 4バックテスト用の.hstファイルに保存します。フィッシャーRVI
この指標ではフィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。フィッシャートランスフォームは、価格を正規化することによってトレーダーがほぼガウス確率密度関数を作成することを可能にします。本質的に、この変換によってピークスイングは比較的まれな出来事となり、チャート上の価格反転が明白に特定されます。このテクニカル指標は、トレーダーがラグする指標ではなく非常にタイムリーなシグナルを探している場合によく使用されます。