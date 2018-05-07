ストキャスティクスは、一定期間における証券の終値とその価格のレンジとを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。

ストキャスティクスは、次の式を使用して計算されます。

%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))

ここで

C - 直近の終値

L(period) - 過去の取引セッション（期間）の最低期間

H(period) - 同じ（期間）セッション期間中に取引された最高価格

%K - 通貨ペアの現在の市場レート

%D - %Kの(signal)-期間移動平均。

この指標の基礎となる一般的な理論は、上昇トレンド市場では価格の終値は高値に近く、下降トレンド市場では価格の終値は安値に近いということです。トランザクションシグナルは、％Kが3期間移動平均を横切るときに作成されます。これは％Dと呼ばれます。

ストキャスティクスの計算に使用される通常の平均は単純移動平均（SMA）です。このバージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用できます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。