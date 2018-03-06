Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic Momentum Index - indicador para MetaTrader 5
El indicador Stochastic Momentum Index (SMI) fue desarrollado por William Blau y fue presentado por primera vez en el número de enero de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en 1993.
Contiene una interesante interpretación del popular oscilador Stochastic. Mientras que el Stochasticno proporciona un valor, que refleja la distancia desde el cierre actual de la vela, próximo al rango reciente high/low para х períodos, el SMI nos muestra donde el precio Close es próximo al punto medio del rango actual high/low para х períodos.
El resultado es un oscilador cuyo valor se encuentra en el rango +/- 100. Está un poco más ordenado que el Stochastic de períodos iguales.
- Si el cierre está por encima del punto medio del rango, SMI tienen un valor positivo.
- Si la vela se ha cerrado por debajo del punto medio del rango, el valor del oscilador es negativo.
La interpretación es prácticamente idéntica a la del Stochastic clásico.
Incluye tres métodos populares:
-
Compramos cuando SMI cae por debajo de un determinado nivel (por ejemplo, -40) y luego sube por encima de él; vendemos cuando el oscilador sube por encima de un determinado nivel (por ejemplo, +40) y luego cae por debajo de él.
No obstante, antes de basar el trading en los niveles estrictos de sobrecompra/sobreventa, se recomienda primero determinar la capacidad tendencial del mercado usando los indicadores, como por ejemplo, cuadrado R o Chande Momentum Oscillator. Si estos indicadores indican en un mercado en flat, entonces las transacciones basadas en los niveles de sobrecompra/sobreventa van a producir mejores resultados. Si fue detectado un mercado tendencial, Usted puede usar el oscilador para entrar en el mercado en dirección de la tendencia.
-
Compramos cuando SMI sube por encima de su línea de señal (punteada), y vendemos cuando cae por debajo de ella.
-
Buscamos las divergencias. Por ejemplo, encontramos donde los precios forman series de nuevos máximos, y entre tanto SMI no supera sus máximos anteriores.
William Blau nota también que SMI con el tiemframe D1 (con un período de suavizado grande, por ejemplo, 100) es muy sensible a los cierres próximos a los extremos diaios.
