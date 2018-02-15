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Stochastic Extended - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Стохастик — индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном его цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно повысить с помощью настройки этого периода времени или изучив скользящую среднюю результатов.
Осциллятор Стохастик рассчитывается по следующей формуле:
Здесь:
- C - последняя цена закрытия.
- L(period) - минимум за n (period) предыдущих торговых сессий.
- H(period) - максимальная цена, достигнутая за те же n (period) торговых сессий.
- %K - линия стохастика, отражающая текущее соотношение цен.
- %D - скользящая средняя %K с периодом (signal).
Основная теория, лежащая в основе этого индикатора, состоит в том, что во время восходящего тренда на рынке цены будут закрываться ближе к максимуму, а во время нисходящего тренда — ближе к минимуму. Торговые сигналы создаются, когда %K пересекается с трехпериодной скользящей средней, которая называется %D.
Обычно для расчета стохастика используется простая скользящая средняя, SMA. Настоящая версия индикатора позволяет использовать любую из четырех основных типов МА: SMA по умолчанию, но также доступны EMA, SMMA, LWMA. Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19992
Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).T3 Stochastic Momentum Index
Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.
К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.Inverse Fisher RVI
Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.