CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1934
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Осциллятор Стохастик — индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном его цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно повысить с помощью настройки этого периода времени или изучив скользящую среднюю результатов.

Осциллятор Стохастик рассчитывается по следующей формуле:

%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))

Здесь:

  • C - последняя цена закрытия.
  • L(period) - минимум за n (period) предыдущих торговых сессий.
  • H(period) - максимальная цена, достигнутая за те же n (period) торговых сессий.
  • %K - линия стохастика, отражающая текущее соотношение цен.
  • %D - скользящая средняя %K с периодом (signal).

Основная теория, лежащая в основе этого индикатора, состоит в том, что во время восходящего тренда на рынке цены будут закрываться ближе к максимуму, а во время нисходящего тренда — ближе к минимуму. Торговые сигналы создаются, когда %K пересекается с трехпериодной скользящей средней, которая называется %D.

Обычно для расчета стохастика используется простая скользящая средняя, SMA. Настоящая версия индикатора позволяет использовать любую из четырех основных типов МА: SMA по умолчанию, но также доступны EMA, SMMA, LWMA. Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19992

MACD EA MACD EA

Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

T3 Stochastic Momentum Index T3 Stochastic Momentum Index

Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.

Fisher RVI Fisher RVI

К индикатору RVI добавлено фишеровское преобразование. Оно позволяет трейдеру создавать почти гауссовскую функцию распределения вероятности для нормализации цены. По сути, фишеровское преобразование делает пиковые выбросы относительно редкими событиями и позволяет однозначно идентифицировать ценовые развороты на графике. Этот индикатор используют, в первую очередь, трейдеры, которые хотят получать своевременные сигналы, в отличие от запаздывающих индикаторов.

Inverse Fisher RVI Inverse Fisher RVI

Обратное фишеровское преобразование нормализует значения в требуемом диапазоне (в нашем случае это -1 ... +1). Это помогает оценивать условия перекупленности или перепроданности, сложившиеся на рынке.