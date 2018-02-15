Осциллятор Стохастик — индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном его цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно повысить с помощью настройки этого периода времени или изучив скользящую среднюю результатов.



Осциллятор Стохастик рассчитывается по следующей формуле:



%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))

Здесь:

C - последняя цена закрытия.

L(period) - минимум за n (period) предыдущих торговых сессий.

H(period) - максимальная цена, достигнутая за те же n (period) торговых сессий.

%K - линия стохастика, отражающая текущее соотношение цен.

%D - скользящая средняя %K с периодом (signal).

Основная теория, лежащая в основе этого индикатора, состоит в том, что во время восходящего тренда на рынке цены будут закрываться ближе к максимуму, а во время нисходящего тренда — ближе к минимуму. Торговые сигналы создаются, когда %K пересекается с трехпериодной скользящей средней, которая называется %D.

Обычно для расчета стохастика используется простая скользящая средняя, SMA. Настоящая версия индикатора позволяет использовать любую из четырех основных типов МА: SMA по умолчанию, но также доступны EMA, SMMA, LWMA. Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.

