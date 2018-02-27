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随机振荡指标是一种动量指标，它比较交易品种的当前价格和它之前一定时间段的价格。通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。
随机振荡指标是使用下面的公式进行计算的:
其中:
- C - 最近的收盘价.
- L(period) - 前面交易时段的最低价
- H(period) - 前面交易时段在相同时间段的最高价.
- %K - 当前货币对当前市场比率.
- %D - (信号)- %K 的移动平均.
作为这一指标基础的一般理论是，在市场向上的趋势下，价格将接近高位，并且在市场趋向下降的情况下，价格接近低。当k穿越三个周期移动平均值时，创建事务信号，称为%D。
通常用于随机计算的平均数是简单移动平均线（SMA）。这个版本允许你使用任何平均的4种基本类型（默认是SMA，但您可以使用EMA、SMMA或线性权数移动平均线太）-有些是“更快”然后默认的版本（如EMA和线性权数移动平均线的版本）和SMMA有点“慢”，但这种方式你可以微调”速度”的信号比。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19992
这个版本进行的计算和最初的随机动量指数方法相同，除了一个非常重要的部分: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。随机动量指数
随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。
在 MetaTrader 4 中，大多数经济商不会提供超过3个月的M1数据, 而在 MT5 中，它们会提供超过3年的 M1 数据。所以，我们可以使用这个工具来在 MetaTrader 5 测试器中取得 M1 数据，并且把数据保存到 .hst 文件中用来做 MetaTrader 4 的回溯测试。费舍尔 RVI
本指标对 RVI 进行了另外的费舍尔变换。费舍尔变换可以使交易者通过规范化价格来创建类似高斯概率密度函数，从本质上说，这个变换使峰值摇摆相对较少，而更容易在图表上发现价格的反转。这个技术指标被交易者广泛应用来及时发现信号，而不是一个延迟的指标。