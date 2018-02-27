随机振荡指标是一种动量指标，它比较交易品种的当前价格和它之前一定时间段的价格。通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。

随机振荡指标是使用下面的公式进行计算的:

%K = 100(C - L(period))/(H(period) - L(period))

其中:

C - 最近的收盘价.

L(period) - 前面交易时段的最低价

H(period) - 前面交易时段在相同时间段的最高价.

%K - 当前货币对当前市场比率.

%D - (信号)- %K 的移动平均.

作为这一指标基础的一般理论是，在市场向上的趋势下，价格将接近高位，并且在市场趋向下降的情况下，价格接近低。当k穿越三个周期移动平均值时，创建事务信号，称为%D。

通常用于随机计算的平均数是简单移动平均线（SMA）。这个版本允许你使用任何平均的4种基本类型（默认是SMA，但您可以使用EMA、SMMA或线性权数移动平均线太）-有些是“更快”然后默认的版本（如EMA和线性权数移动平均线的版本）和SMMA有点“慢”，但这种方式你可以微调”速度”的信号比。