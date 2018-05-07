私たちのファンページに参加してください
ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。
それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。
結果は、+/- 100の範囲にあり、等間隔のストキャスティクスよりも少し不安定なオシレータです。
- 終値が範囲の中間点より大きい場合、SMIは正です。
- 終値が範囲の中間点より小さい場合、SMIは負です。
SMIの解釈は、ストキャスティクスのものとほぼ同じです。
3つの一般的な方法があります。
-
SMIが特定のレベル（例えば-40）を下回ってからそのレベルを上回ったときに買い、オシレータが特定のレベル（例えば+40）を上回ってからそのレベルを下回ったときに売ります。
ただし、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルのトレードオフを前提とする前に、まずr-squaredやChandeモメンタムオシレータなどの指標を使用して市場のトレンドを認定することをお勧めします。これらの指標が非トレンド市場を示唆している場合、厳密な買われ過ぎ/売られ過ぎレベルに基づく取引が最良の結果をもたらすはずです。トレンド市場が示唆されている場合、トレンドの方向に取引を始めるためにオシレータを使用することができます。
-
SMIがシグナルライン（点線）よりも上に上昇したときに買い、SMIがシグナルラインより下に落ちたときに売ります。
-
発散を探します。例えば、価格が一連の新しい高値を持ち、SMIが以前の高値を上回っていないときです。
Blau氏は、また、1日のSMI（100などの大きな平滑化期間を持つ）は、その日の高値および安値に相対した終値に非常に敏感であることに注目しています。
