En su artículo «Suavizado de datos con media móvil rápida» ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), publicado en enero de 1994, Patrick Mulloy describió el MACD para el cálculo de la cual no se utilizaba la EMA, sino la DEMA (media móvil exponencial doble).

Voy a citarle:

Patrick Mulloy: A través de una simple extracción de la estimación para el coeficiente de B0 en la DEMA monoparométrica utilizada para pronosticar las series temporales, ha sido demostrado que es una EMA más eficaz, con una respuesta más rápida a las fluctuaciones que una EMA estándar solitaria. En adición, la DEMA no es simplemente una EMA doble con el tiempo del retardo doblado de una EMA simple, sino una implementación compuesta de una EMA simple y doble. Como resultado, se crea una EMA nueva con el menor retardo que cualquiera de dos originales. En caso general, se puede omitir las fórmulas de inicialización complicadas para el uso, reemplazándolas por un simple uso del valor inicial de la base de datos en un momento de tiempo 0.



De esta manera, éste es el MACD para cuyo cálculo se utiliza la DEMA.

