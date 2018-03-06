Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD DEMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1798
- 1798
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
En su artículo «Suavizado de datos con media móvil rápida» ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), publicado en enero de 1994, Patrick Mulloy describió el MACD para el cálculo de la cual no se utilizaba la EMA, sino la DEMA (media móvil exponencial doble).
Voy a citarle:
De esta manera, éste es el MACD para cuyo cálculo se utiliza la DEMA.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19969
