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Stochastic Momentum Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год.
Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущего закрытия свечи, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена закрытия близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.
Результат - осциллятор, значение которого колеблется в диапазоне +/- 100. Он немного более упорядочен, чем равнопериодный Стохастик.
- Если закрытие выше, чем средняя точка диапазона, SMI имеет положительное значение.
- Если свеча закрылась ниже, чем средняя точка диапазона, значение осциллятора отрицательно.
Интерпретация практически идентична классическому Стохастику.
Она включает три популярных метода:
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Покупаем, когда SMI опускается ниже определенного уровня (например, -40) и затем поднимается выше него; продаем, когда осциллятор поднимается выше определенного уровня (например, +40) и затем падает ниже него.
Тем не менее, прежде чем основывать торговлю на строгих уровнях перекупленности/перепроданности, рекомендуется сначала определить трендовость рынка с использованием индикаторов - таких, как, например, R-квадрат или Chande Momentum Oscillator. Если эти индикаторы указывают на флэтовый рынок, тогда сделки, основанные на уровнях перекупленности/перепроданности, будут давать лучшие результаты. Если зафиксирован трендовый рынок, вы можете использовать осциллятор для входов в рынок в направлении тренда.
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Покупаем, когда SMI поднимается выше его сигнальной (пунктирной) линии, и продаем, когда он опускается ниже нее.
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Ищем дивергенции. Например, находим, где цены образовывают серии новых максимумов, а SMI между тем не обновляет своих предыдущих максимумов.
Уильям Блау также замечает, что SMI с периодом D1 (с большим периодом сглаживания, например, 100) очень чувствительна к закрытиям, близким к дневным экстремумам.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19986
Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.TTM trend
TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.
Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.MACD EA
Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).