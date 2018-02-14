Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год.

Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущего закрытия свечи, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена закрытия близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.



Результат - осциллятор, значение которого колеблется в диапазоне +/- 100. Он немного более упорядочен, чем равнопериодный Стохастик.



Если закрытие выше, чем средняя точка диапазона, SMI имеет положительное значение.

Если свеча закрылась ниже, чем средняя точка диапазона, значение осциллятора отрицательно.

Интерпретация практически идентична классическому Стохастику.



Она включает три популярных метода:

Покупаем, когда SMI опускается ниже определенного уровня (например, -40) и затем поднимается выше него; продаем, когда осциллятор поднимается выше определенного уровня (например, +40) и затем падает ниже него.

Тем не менее, прежде чем основывать торговлю на строгих уровнях перекупленности/перепроданности, рекомендуется сначала определить трендовость рынка с использованием индикаторов - таких, как, например, R-квадрат или Chande Momentum Oscillator. Если эти индикаторы указывают на флэтовый рынок, тогда сделки, основанные на уровнях перекупленности/перепроданности, будут давать лучшие результаты. Если зафиксирован трендовый рынок, вы можете использовать осциллятор для входов в рынок в направлении тренда.



Покупаем, когда SMI поднимается выше его сигнальной (пунктирной) линии, и продаем, когда он опускается ниже нее.

Ищем дивергенции. Например, находим, где цены образовывают серии новых максимумов, а SMI между тем не обновляет своих предыдущих максимумов.



Уильям Блау также замечает, что SMI с периодом D1 (с большим периодом сглаживания, например, 100) очень чувствительна к закрытиям, близким к дневным экстремумам.