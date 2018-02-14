CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic Momentum Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3249
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала  Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год.

Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущего закрытия свечи, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена закрытия близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.

Результат - осциллятор, значение которого колеблется в диапазоне +/- 100. Он немного более упорядочен, чем равнопериодный Стохастик.

  • Если закрытие выше, чем средняя точка диапазона, SMI имеет положительное значение.
  • Если свеча закрылась ниже, чем средняя точка диапазона, значение осциллятора отрицательно.

Интерпретация практически идентична классическому Стохастику.

Она включает три популярных метода:

  • Покупаем, когда SMI опускается ниже определенного уровня (например, -40) и затем поднимается выше него; продаем, когда осциллятор поднимается выше определенного уровня (например, +40) и затем падает ниже него.

    Тем не менее, прежде чем основывать торговлю на строгих уровнях перекупленности/перепроданности, рекомендуется сначала определить трендовость рынка с использованием индикаторов - таких, как, например, R-квадрат или Chande Momentum Oscillator. Если эти индикаторы указывают на флэтовый рынок, тогда сделки, основанные на уровнях перекупленности/перепроданности, будут давать лучшие результаты. Если зафиксирован трендовый рынок, вы можете использовать осциллятор для входов в рынок в направлении тренда.

  • Покупаем, когда SMI поднимается выше его сигнальной (пунктирной) линии, и продаем, когда он опускается ниже нее.

  • Ищем дивергенции. Например, находим, где цены образовывают серии новых максимумов, а SMI между тем не обновляет своих предыдущих максимумов.

Уильям Блау также замечает, что SMI с периодом D1 (с большим периодом сглаживания, например, 100) очень чувствительна к закрытиям, близким к дневным экстремумам.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19986

Directional Efficiency Ratio Directional Efficiency Ratio

Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.

T3 Stochastic Momentum Index T3 Stochastic Momentum Index

Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.

MACD EA MACD EA

Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).