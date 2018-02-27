随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，

它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。

结果是一个振荡指标，范围在 +/- 100 之间，并且它比相同周期数的随机振荡指标要小一些。

当收盘价高于范围中点的时候，SMI 为正，

当收盘价低于范围中点的时候，它是负的。

SMI 的解释和随机振荡指标基本上是一样的，

包含三个常用方法:

当 SMI 下降到低于某个设定水平 (例如, -40) ，而再升高到高于那个水平时买入，当振荡指标上升到指定水平 (例如, +40) 而又下降到低于那个水平时卖出。 然而，在根据价格离开超买/超卖区域后进行交易之前，推荐您首先确定市场的趋势状态，可以使用类似于 r-squared 指标或者 Chande 动量振荡指标。如果这些指标提示市场中没有趋势，根据严格的超买/超卖水平进行交易应该会有最好的结果。如果是有趋势的市场，您可以在趋势的方向上使用这个振荡指标入场，

当 SMI 上升超过信号线 (虚线) 时买入，当 SMI 下降到低于信号线时卖出。

寻找背离例如，当价格有一系列新高，而 SMI 没有超过它之前的最高值。

Mr. Blau 也提醒每日 SMI (使用大平滑周期数，例如 100) 对收盘价相对于当日最高价和最低价的关系是非常敏感的。