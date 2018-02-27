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随机动量指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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随机动量指数 (SMI) 是由 William Blau 开发的，发表在1993年1月期的股票与商品的技术分析杂志中，

它和常用的随机振荡指标有很多有趣的共同之处，随机振荡指标显示的数值是当前收盘价相对于最近x周期数的高/低价格范围的距离，而 SMI 显示了收盘价相对于最近 x 周期的高/低价范围中点的距离。

结果是一个振荡指标，范围在 +/- 100 之间，并且它比相同周期数的随机振荡指标要小一些。

  • 当收盘价高于范围中点的时候，SMI 为正，
  • 当收盘价低于范围中点的时候，它是负的。

SMI 的解释和随机振荡指标基本上是一样的，

包含三个常用方法:

  • 当 SMI 下降到低于某个设定水平 (例如, -40) ，而再升高到高于那个水平时买入，当振荡指标上升到指定水平 (例如, +40) 而又下降到低于那个水平时卖出。

    然而，在根据价格离开超买/超卖区域后进行交易之前，推荐您首先确定市场的趋势状态，可以使用类似于 r-squared 指标或者 Chande 动量振荡指标。如果这些指标提示市场中没有趋势，根据严格的超买/超卖水平进行交易应该会有最好的结果。如果是有趋势的市场，您可以在趋势的方向上使用这个振荡指标入场，

  • 当 SMI 上升超过信号线 (虚线) 时买入，当 SMI 下降到低于信号线时卖出。

  • 寻找背离例如，当价格有一系列新高，而 SMI 没有超过它之前的最高值。

Mr. Blau 也提醒每日 SMI (使用大平滑周期数，例如 100) 对收盘价相对于当日最高价和最低价的关系是非常敏感的。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19986

方向有效性比率 方向有效性比率

有效性比率 (Efficiency Ratio，ER) 首先是由 Perry Kaufman 在他 1995 年的 "更聪明地交易(Smarter Trading)" 一书中提出的，它是把一段时间的价格变化除以价格变化的绝对值的和来进行计算的。结果是0到1之间的一个比率，更高的数值表示效率越高，或者越有趋势的市场。

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA 是比 MACD DEMA 更快一点的，可以用于剥头皮模式 (短计算周期数) 或者趋势模式 (当使用更长的周期数时)。永远不要忘记，MACD 首先是一个动量指标，这是 MACD 的主要目的。.

T3 随机动量指数 T3 随机动量指数

这个版本进行的计算和最初的随机动量指数方法相同，除了一个非常重要的部分: 它没有使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来计算，它使用的是 T3。这会使结果更加平滑，而不会增加任何延迟。

扩展的随机振荡指标 扩展的随机振荡指标

这个版本的随机振荡指标可以让您使用四种基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA ) - 一些比默认版本“更快” (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而 SMMA 稍微慢一些，但是您可以调整速度和信号比例。