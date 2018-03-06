Por primera vez, Efficiency Ratio (ER) fue presentado por Perry Kaufman en su libo "Smarter Trading" en 1995. El indicador se calcula con la división del cambio de precios, durante el período establecido, por la suma absoluta de los cambios de precios, que ha ocurrido para conseguir este cambio. El ratio obtenido se oscila entre 0 y 1. Cuanto más alto sea el valor, más fuerte será la tendencia en el mercado.



Esta versión del indicador se diferencia del original. El indicador original no muestra la dirección del cambio de precios ni el grado de la tendencia del mercado. En esta versión se muestra la dirección y los niveles de los criterios de la estimación de la tendencia. De esta manera, el indicador obtiene una herramienta para mostrar no sólo la presencia de una estable tendencia en el mercado, sino también su dirección. Para que la estimación sea aun más eficaz, ha sido añadido el suavizado. Un suavizado suave facilita la estimación de la tendencia, además, se filtra una cierta cantidad de señales falsas. Para desactivar el suavizado, ponga el período del suavizado en <= 1.