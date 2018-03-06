Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Invest System 4.5 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 905
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Andrey, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El Asesor Experto considera dos parámetros: factor de beneficio de la última transacción cerrada y balance de la cuenta.
Parámetros de entrada
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- magic number - identificador únici del EA.
Prueba en EURUSD,M30
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19968
Trailing simple de las órdenes Stop Loss de las posiciones abiertas.Vector
Oscilador del movimiento, estado y tendencia del mercado.
MACD TEMA es incluso un poco más «rápido» que el MACD DEMA, y dependiendo de los parámetros, se utiliza en el modo del scalping (períodos cortos del cálculo) o trending (usando los períodos más largos). Nunca hay que olvidar de que el MACD, en primer lugar, es un indicador de impulso, y el principal objetivo del uso del MACD consiste en su búsqueda.Channels
Sistema comercial en el canal basado en una Moving Average con el período 220 tres Envelopes con período 220 pero con diferente altura. Trailing de posiciones.