Asesores Expertos

Invest System 4.5 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrej77
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
905
Ranking:
(18)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor de la idea - Andrey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto considera dos parámetros: factor de beneficio de la última transacción cerrada y balance de la cuenta.

Nótese: ¡Trabaja sólo en "EURUSD"!


Parámetros de entrada

  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
  • Take Profit (in pips) - Take Profit;
  • magic number - identificador únici del EA.

Prueba en EURUSD,M30

Invest System 4.5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19968

