El indicador «Vector» monitorea el estado del mercado y genera relativamente pocas señales falsas. Las señales se forman cuando se cruza la línea cero.

La particularidad del indicador consiste en el hecho de que él tiene dos osciladores: rápido y lento. El total de sus valores permite evaluar el ánimo del mercado.

Si el vector rápido (verde) cubre completamente el lento (rojo), eso indica en el comienzo de la formación de una nueva tendencia;

Si el oscilador lento (rojo) empieza a prevalecer sobre el rápido (verde), eso indica en la ralentización de la tendencia que, no obstante, puede amortiguarse durante algún tiempo;

El oscilador lento representa la iteración del mercado, y el oscilador rápido representa las tendencias.

Los valores sumarios de dos osciladores proporcionan una imagen suficiente para tomar una decisión sobre la compra/venta o sobre el cierre de las posiciones existentes.

El indicador tiene dos parámetros personalizados: