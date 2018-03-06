Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Vector - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 962
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador «Vector» monitorea el estado del mercado y genera relativamente pocas señales falsas. Las señales se forman cuando se cruza la línea cero.
La particularidad del indicador consiste en el hecho de que él tiene dos osciladores: rápido y lento. El total de sus valores permite evaluar el ánimo del mercado.
- Si el vector rápido (verde) cubre completamente el lento (rojo), eso indica en el comienzo de la formación de una nueva tendencia;
- Si el oscilador lento (rojo) empieza a prevalecer sobre el rápido (verde), eso indica en la ralentización de la tendencia que, no obstante, puede amortiguarse durante algún tiempo;
El oscilador lento representa la iteración del mercado, y el oscilador rápido representa las tendencias.
Los valores sumarios de dos osciladores proporcionan una imagen suficiente para tomar una decisión sobre la compra/venta o sobre el cierre de las posiciones existentes.
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Inertia osc color - color del oscilador de la iteración;
- Trend osc color - color del oscilador de la tendencia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19962
Conjunto de treinta patrones populares de velas.Other_Candles
El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.
Trailing simple de las órdenes Stop Loss de las posiciones abiertas.Invest System 4.5
El sistema comercial a base de los valores del balance de la cuenta y rentabilidad de la última transacción.