Este Asesor Experto (EA) sin trading está diseñado para un trailing simple de las órdenes Stop Loss y Take Profit de las posiciones abiertas.
El principio de trabajo es el siguiente: cuando se abre una posición nueva, el EA comprueba sus órdenes Stop. Si no existe, la coloca según el tamaño establecido en los ajustes. Luego, empieza a mover el Take Profit y/o Stop Loss de la posición si el precio excede a la distancia especificada en los ajustes.
Usted puede establecer el tipo de la posición: cualquiera/compra/venta, símbolo de la posición (cualquiera o especificado), mágic (cualquiera o especificado) o ticket de la posición (cualquiera o especificado). También se puede especificar el modo del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si este modo no está seleccionado, las órdenes Stop no van a arrastrarse en la zona de pérdidas. Usted puede especificar el tamaño del breakeven en los ajustes.
El EA tiene doce parámetros personalizados:
- Initial StopLoss size in points (0 - no stop) - Si la posición no tienen Stop Loss, este valor del Stop Loss será colocado inmediatamente después de su apertura. Si el parámetro es igual a 0, Stop Loss no se coloca;
- Initial TakeProfit size in points (0 - no teke) - Si la posición no tienen TakeProfit, este valor del TakeProfit será colocado inmediatamente después de su apertura. Si el parámetro es igual a 0, TakeProfit no se coloca;
- TrailingStop size in points (0 - no trail) - Parámetro del trailing (distancia entre Stop Loss y el precio). Si el parámetro es igual a 0, Stop Loss de la posición no se arrastra;
- TrailingTake size in points (0 - no trail) - Parámetro del trailing (distancia entre Take Profit y el precio). Si el parámetro es igual a 0, Take Profit de la posición no se arrastra;
- Positions type - tipo de las posiciones que van a arrastrarse;
- Positions symbol ("" - any symbol) - símbolo de las posiciones que van a arrastrarse (el valor vacío significa todos los símbolos);
- Positions magic number (0 - any magic) - Magic de la posición que van a arrastrarse (0 - cualquier magic);
- Position ticket (0 - all tickets) - ticket de la posición que va a arrastrarse (0 - todos los tickets);
- Trailing Step - Paso del trailing; Si el precio se va de la orden Stop de la posición a una distancia superior a la que está indicada aquí, la orden Stop será ajustado al tamaño especificado en los ajustes correspondientes TrailingStop size in points y/o TrailingTake size in points;
- Trailing in the unprofitable zone - Conmutador de la posibilidad del trailing en la zona de pérdidas. Si está desactivado, las órdenes Stop no van a colocarse en la zona de pérdidas;
- Breakeven in points - Tamaño del breakeven en puntos. La zona de pérdidas comienza por debajo de este valor;
- Spread multiplier - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.
Fig. 1 StopLoss 600 inicial, TakeProfit 1200 inicial, tamaño del TrailingStop 300, trailing del Take Profit está desactivado, en la zona de pérdidas no se arrastra.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19963
