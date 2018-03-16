代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

投资系统 4.5 - MetaTrader 5EA

Andrej77 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2276
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者: Andrey, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个EA交易检查两个参数: 上一次关闭交易的结果和账户余额。

注意：只工作于 "EURUSD"!


输入参数

  • Stop Loss (in pips) - 止损值;
  • Take Profit (in pips) - 获利值;
  • magic number - EA 的唯一识别ID.

在 EURUSD,M30 上的测试结果

投资系统 4.5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19968

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。

Vector Vector

一个市场波动与趋势的振荡指标。

通道 通道

在通道中进行交易，依据是一个周期数为220的移动平均以及三个周期数为220、不同高度的三条包络线。仓位的跟踪止损.

卡尔曼带 卡尔曼带

这是最初由Igor Durkin开发的卡尔曼带(Kalman bands)指标的转化版本。数值是与 MetaTrader 4 版本相同的，除了我们使用了 MetaTrader 4 中所没有的功能，这使指标更加方便使用。