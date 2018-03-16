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投资系统 4.5 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Andrey, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
这个EA交易检查两个参数: 上一次关闭交易的结果和账户余额。
注意：只工作于 "EURUSD"!
输入参数
- Stop Loss (in pips) - 止损值;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- magic number - EA 的唯一识别ID.
在 EURUSD,M30 上的测试结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19968
TrailingStopAndTake
简单地对开启的仓位跟踪止损和获利。Vector
一个市场波动与趋势的振荡指标。