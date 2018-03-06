Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD TEMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1822
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En el artículo "Smoothing Data With Less Lag", que ha sido la continuación de su investigación de las señales de MACD con un retardo bajo, Patrick Mulloy ha decidido usar TEMA (media móvil exponencial triple) en vez de EMA.
Patrick Mulloy: En el análisis técnico se usan dos propiedades opuestas que siempre se disparan en caso del suavizado estándar de la media móvil: el aumento de la longitud de la MA para filtrar las fluctuaciones aleatorias, pero también por ello, el retardo de la MA y los datos reales. En mi primer artículo, he discutido los estándares de la industria: la Media Móvil Simple (SMA que representa la promediación directa de datos) y la Media Móvil Exponencial de reacción rápida (EMA). Tanto la SMA suavizada, como la EMA suavizada tienen el mismo retardo en el estado estable en un intervalo de tiempo prolongado, a saber:
(1 - a)/a
donde a = 2/(w+1), w es el período de la МА. Si expresamos este valor a través de w, el retardo será el siguiente:
(w-1)/2
En el artículo anterior, fue introducida la nueva EMA, es decir, la DEMA que elimina este retardo para un estado estable. Ahora, vamos a considerar otras dos MAs, una de las cuales se conoce como la TEMA. Se trata de una tecnología del suavizado repetido de la EMA simple, doble y triple,
MACD TEMA es incluso un poco más «rápido» que MACD DEMA. Dependiendo de los parámetros, se utiliza en el modo del scalping (períodos cortos del cálculo) o trending (usando los períodos más largos). Nunca hay que olvidar de que el MACD, en primer lugar, es un indicador de impulso, y el principal objetivo del uso del MACD consiste en su búsqueda.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19970
El sistema comercial a base de los valores del balance de la cuenta y rentabilidad de la última transacción.TrailingStopAndTake
Trailing simple de las órdenes Stop Loss de las posiciones abiertas.
Sistema comercial en el canal basado en una Moving Average con el período 220 tres Envelopes con período 220 pero con diferente altura. Trailing de posiciones.MACDSimpleReshetov
Este EA tradea usando las señales del MACD. Para los aficionados a CFD e instrumentos de futuros.