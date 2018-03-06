En el artículo "Smoothing Data With Less Lag", que ha sido la continuación de su investigación de las señales de MACD con un retardo bajo, Patrick Mulloy ha decidido usar TEMA (media móvil exponencial triple) en vez de EMA.

Patrick Mulloy: En el análisis técnico se usan dos propiedades opuestas que siempre se disparan en caso del suavizado estándar de la media móvil: el aumento de la longitud de la MA para filtrar las fluctuaciones aleatorias, pero también por ello, el retardo de la MA y los datos reales. En mi primer artículo, he discutido los estándares de la industria: la Media Móvil Simple (SMA que representa la promediación directa de datos) y la Media Móvil Exponencial de reacción rápida (EMA). Tanto la SMA suavizada, como la EMA suavizada tienen el mismo retardo en el estado estable en un intervalo de tiempo prolongado, a saber:



(1 - a)/a

donde a = 2/(w+1), w es el período de la МА. Si expresamos este valor a través de w, el retardo será el siguiente:

(w-1)/2

En el artículo anterior, fue introducida la nueva EMA, es decir, la DEMA que elimina este retardo para un estado estable. Ahora, vamos a considerar otras dos MAs, una de las cuales se conoce como la TEMA. Se trata de una tecnología del suavizado repetido de la EMA simple, doble y triple,

