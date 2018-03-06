CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Channels - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1085
Ranking:
(21)
Publicado:
Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Todos los parámetros tienen los parámetros rígidamente codificados, inclusive el timeframe: "H1". Por eso, se recomienda iniciar el EA en el timeframe H1 y en el símbolo "EURUSD". Además, Usted puede establecer el intervalo temporal para el trabajo del EA usando los parámetrosFrom hour y To hour.

El EA trabaja en el canal formado por los indicadores con el período 220: una Moving Average y tres Envelopes de diferente altura Además, usa dos Moving Average con un período muy corto "2", pero una MA se construye a base de los precios Close, y la segunda usa los precios Open.

Channels

Los ajustes del Stop Loss, Take Profit y el trailing son separados para las posiciones BUY y SELL.


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de la posición a abrir;
  • Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss de posiciones BUY;
  • Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss de posiciones SELL;
  • Take Profit BUY (in pips) - Take Profit de posiciones BUY;
  • Take Profit SELL (in pips) - Take Profit de posiciones SELL;
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing de posiciones BUY;
  • Trailing Stop SELL (in pips) - Trailing de posiciones SELL;
  • Use trade hours - usar la hora del trading;
  • From hour - inicio del trading;
  • To hour - fin del trading;
  • magic number - identificador únici del EA.

El trading sin Stop Loss puede producir una reducción grande (drawdown), por ejemplo:

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA es incluso un poco más «rápido» que el MACD DEMA, y dependiendo de los parámetros, se utiliza en el modo del scalping (períodos cortos del cálculo) o trending (usando los períodos más largos). Nunca hay que olvidar de que el MACD, en primer lugar, es un indicador de impulso, y el principal objetivo del uso del MACD consiste en su búsqueda.

Invest System 4.5 Invest System 4.5

El sistema comercial a base de los valores del balance de la cuenta y rentabilidad de la última transacción.

MACDSimpleReshetov MACDSimpleReshetov

Este EA tradea usando las señales del MACD. Para los aficionados a CFD e instrumentos de futuros.

Pipsover 2 Pipsover 2

Trabajo con indicadores iChaikin (Chaikin Oscillator) y iMA (Moving Average, MA).