Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Todos los parámetros tienen los parámetros rígidamente codificados, inclusive el timeframe: "H1". Por eso, se recomienda iniciar el EA en el timeframe H1 y en el símbolo "EURUSD". Además, Usted puede establecer el intervalo temporal para el trabajo del EA usando los parámetrosFrom hour y To hour.

El EA trabaja en el canal formado por los indicadores con el período 220: una Moving Average y tres Envelopes de diferente altura Además, usa dos Moving Average con un período muy corto "2", pero una MA se construye a base de los precios Close, y la segunda usa los precios Open.

Los ajustes del Stop Loss, Take Profit y el trailing son separados para las posiciones BUY y SELL.





Parámetros de entrada

Lots - volumen de la posición a abrir;

Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss de posiciones BUY;

Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss de posiciones SELL;

Take Profit BUY (in pips) - Take Profit de posiciones BUY;

Take Profit SELL (in pips) - Take Profit de posiciones SELL;

Trailing Stop (in pips) - Trailing de posiciones BUY;

Trailing Stop SELL (in pips) - Trailing de posiciones SELL;

Use trade hours - usar la hora del trading;

From hour - inicio del trading;

To hour - fin del trading;

magic number - identificador únici del EA.

El trading sin Stop Loss puede producir una reducción grande (drawdown), por ejemplo: