Invest System 4.5

Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.

Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.

Торговая система в канале из Moving Average периодом 220 и трех Envelopes с периодами 220, но разной высотой. Трейлинг позиций.