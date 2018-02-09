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Советники

Invest System 4.5 - эксперт для MetaTrader 5

Andrej77 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2397
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Андрей, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник рассматривает два показателя: прибыльность последней закрытой сделки и баланса аккаунта.

Внимание: работает только на паре "EURUSD"!


Входные параметры

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тест на EURUSD,M30

Invest System 4.5

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.

Vector Vector

Осциллятор движения, настроения и тенденции рынка.

TrailingStopAndTake TrailingStopAndTake

Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.

Channels Channels

Торговая система в канале из Moving Average периодом 220 и трех Envelopes с периодами 220, но разной высотой. Трейлинг позиций.