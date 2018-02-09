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Invest System 4.5 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2397
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Андрей, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник рассматривает два показателя: прибыльность последней закрытой сделки и баланса аккаунта.
Внимание: работает только на паре "EURUSD"!
Входные параметры
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Тест на EURUSD,M30
Trend Me Leave Me
Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.Vector
Осциллятор движения, настроения и тенденции рынка.
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Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.Channels
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