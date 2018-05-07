コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

投資システム4.5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Andrej77 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
810
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者: Andreymq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは最後の取引の収益性と口座残高の2つのパラメータを確認します。

注意： "EURUSD"でのみ動作します。


入力パラメータ

  • Stop Loss (in pips) - ストップロス
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
  • magic number - EAの一意のID

EURUSD、M30でのテスト

投資システム4.5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19968

