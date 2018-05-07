無料でロボットをダウンロードする方法を見る
投資システム4.5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 810
アイデアの著者: Andrey、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは最後の取引の収益性と口座残高の2つのパラメータを確認します。
注意： "EURUSD"でのみ動作します。
入力パラメータ
- Stop Loss (in pips) - ストップロス
- Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
- magic number - EAの一意のID
EURUSD、M30でのテスト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19968
