アイデアの著者: Andrey、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは最後の取引の収益性と口座残高の2つのパラメータを確認します。

注意： "EURUSD"でのみ動作します。





入力パラメータ

Stop Loss (in pips) - ストップロス

- ストップロス Take Profit (in pips) - テイクプロフィット

- テイクプロフィット magic number - EAの一意のID

EURUSD、M30でのテスト