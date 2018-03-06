En Code Base ya hay un indicador TTM trend, pero éste tiene otra técnica del cálculo.

TTM (Trade The Markets) Trend es basicamente un modo más simple para observar las velas. Es el método Heikin-Ashi. La traducción literal de la palabra «Heikin» es «balance» o «media», y «Ashi» se traduce como «pie» o «barra». TTM Trend es un método visual que elimina las anomalías estadísticas de un gráfico normal de velas y proporciona una buena imagen de las tendencias y consolidaciones.

Usted puede modificar TTM Trend según su estilo del trading. Si las barras anteriores se cierran por encima de la marca de 50% de la media para las velas anteriores, el color del indicador se cambia por «bajista». Si las barras anteriores se cierran por debajo de la marca de 50% de la media para las velas anteriores, TTM Trend cambia el color por «alcista». Es fácil. pero TTM Trend sin duda alguna es una manera más fácil para ver los gráficos.

