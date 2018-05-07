コードベースにはすでにTTM trendがありますが、その計算法は違います。

TTM（Trade The Markets）トレンドは基本的に燭台を見るのが簡単です。これは平均足法です。文字通り翻訳すると、Heikinは「平均」または「平衡」であり、Ashiは「足」または「棒」を意味します。 TTMのトレンドは、通常のローソク足のチャートからの不規則さを排除し、トレンドおよび保合をより良く視覚化する技術です。

TTMトレンドは、取引の性格やスタイルに合わせて変更することができます。ルックバック・バーが過去のルック・バック・バーの平均値の50％を上回って決済されると、弱気の色になります。ルックバック・バーが過去のルック・バック・バーの平均値の50％を下回って決済されると、強気の色になります。 TTMトレンドは、シンプルでありながら、間違いなくチャートを見るための簡単な方法です。