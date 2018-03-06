CodeBaseSecciones
MinMax_MA - indicador para MetaTrader 5

MinMax_MA.mq5
El indicador dibuja la línea de la media móvil que se calcula a base de los precios mínimos y máximos para un intervalo establecido de las barras.


Fórmula del cálculo

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

donde Min, Max son los precios mínimo y máximo en el rango entre (i-Period + 1) y (i).

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19958

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico de la línea de señal del indicador personalizado MACD.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend es basicamente un modo más simple para observar las velas. Es el método Heikin-Ashi. La traducción literal de la palabra «Heikin» es «balance» o «media», y «Ashi» se traduce como «pie» o «barra». TTM Trend es un método visual que elimina las anomalías estadísticas de un gráfico normal de velas y proporciona una buena imagen de las tendencias y consolidaciones.

Other_Candles Other_Candles

El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.

Patterns Patterns

Conjunto de treinta patrones populares de velas.