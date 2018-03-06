Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MinMax_MA - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja la línea de la media móvil que se calcula a base de los precios mínimos y máximos para un intervalo establecido de las barras.
Fórmula del cálculo
MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2
donde Min, Max son los precios mínimo y máximo en el rango entre (i-Period + 1) y (i).
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Applied price - precio del cálculo.
