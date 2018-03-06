El indicador dibuja la línea de la media móvil que se calcula a base de los precios mínimos y máximos para un intervalo establecido de las barras.





Fórmula del cálculo

MinMaxMA[i] = (Min + Max)/2

donde Min, Max son los precios mínimo y máximo en el rango entre (i-Period + 1) y (i).

Tiene dos parámetros personalizados: