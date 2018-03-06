Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD_Divergence - indicador para MetaTrader 5
- 1686
-
El indicador personalizado MACD_Divergence dibuja la línea del indicador MACD en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.
A diferencia del MACD estándar, este indicador dibuja una simple línea en vez del histograma MACD.
El indicador tiene cinco parámetros personalizados:
- Fast EMA - período de la EMA rápida;
- Slow EMA - período de la EMA lenta;
- Applied price - precio del cálculo;
- Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
- Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal;
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19955
