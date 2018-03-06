CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD_Divergence - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1686
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador personalizado MACD_Divergence dibuja la línea del indicador MACD en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.

A diferencia del MACD estándar, este indicador dibuja una simple línea en vez del histograma MACD.

El indicador tiene cinco parámetros personalizados:

  • Fast EMA - período de la EMA rápida;
  • Slow EMA - período de la EMA lenta;
  • Applied price - precio del cálculo;
  • Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
  • Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal;

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19955

GeoMean_MA GeoMean_MA

Geometric Mean Moving Average es una media móvil simple que se calcula usando el método de la media geométrica.

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI en la misma ventana.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend es basicamente un modo más simple para observar las velas. Es el método Heikin-Ashi. La traducción literal de la palabra «Heikin» es «balance» o «media», y «Ashi» se traduce como «pie» o «barra». TTM Trend es un método visual que elimina las anomalías estadísticas de un gráfico normal de velas y proporciona una buena imagen de las tendencias y consolidaciones.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico de la línea de señal del indicador personalizado MACD.