MACD_Signal_Divergence - indicador para MetaTrader 5
El indicador personalizado MACD_Signal_Divergence dibuja la línea de señal del indicador MACD en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.
A diferencia del MACD estándar, este indicador dibuja sólo la línea de señal.
El indicador tiene seis parámetros personalizados:
- Fast EMA - período de la EMA rápida;
- Slow EMA - período de la EMA lenta;
- MACD SMA - período de la línea de señal;
- Applied price - precio del cálculo;
- Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
- Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.
TTM (Trade The Markets) Trend es basicamente un modo más simple para observar las velas. Es el método Heikin-Ashi. La traducción literal de la palabra «Heikin» es «balance» o «media», y «Ashi» se traduce como «pie» o «barra». TTM Trend es un método visual que elimina las anomalías estadísticas de un gráfico normal de velas y proporciona una buena imagen de las tendencias y consolidaciones.MACD_Divergence
El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico del indicador personalizado MACD.
Media móvil a base de los precios mínimos y máximos.Other_Candles
El indicador dibuja las velas en una ventana separada en forma del histograma desde la línea cero.