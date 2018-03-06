CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GeoMean_MA - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1061
Ranking:
(15)
Publicado:
GeoMean_MA.mq5 (7.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es una media móvil simple que se calcula usando el método de la media geométrica.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19954

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI en la misma ventana.

BB-Decimal BB-Decimal

Bollinger Bands de color

MACD_Divergence MACD_Divergence

El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico del indicador personalizado MACD.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend es basicamente un modo más simple para observar las velas. Es el método Heikin-Ashi. La traducción literal de la palabra «Heikin» es «balance» o «media», y «Ashi» se traduce como «pie» o «barra». TTM Trend es un método visual que elimina las anomalías estadísticas de un gráfico normal de velas y proporciona una buena imagen de las tendencias y consolidaciones.