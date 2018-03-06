Pon "Me gusta" y sigue las noticias
GeoMean_MA - indicador para MetaTrader 5
Es una media móvil simple que se calcula usando el método de la media geométrica.
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Applied price - precio del cálculo.
