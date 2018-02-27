代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TTM 趋势 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2810
等级:
(19)
已发布:
TTM trend.mq5 (6.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在代码库中已经有了一个 TTM 趋势 指标, 但是这个是使用不同方法来计算的。

TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。

TTM 趋势可以根据您的交易风格做修改，它会看之前的柱，如果关闭时超过前面柱的 50% 平均标记，它就把颜色改为空头，如果关闭时柱低于前面柱的50%标记，TTM 趋势就把颜色设为多头。这很简单，但是 TTM 趋势绝对是观察图表的更简单的方法。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19956

平滑的 Kijun-Sen 平滑的 Kijun-Sen

Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。

CCI 替代 CCI 替代

商品通道指数 (CCI) 是一种多功能的指标，可以用于识别新的趋势或者提醒极端条件。Donald Lambert 最初开发 CCI 是用于识别商品的循环反转的, 但是这个指标可以成功应用到指数, ETF, 股票和其他证券中。

MACD DEMA MACD DEMA

使用 DEMA 来进行计算的 MACD。

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA 是比 MACD DEMA 更快一点的，可以用于剥头皮模式 (短计算周期数) 或者趋势模式 (当使用更长的周期数时)。永远不要忘记，MACD 首先是一个动量指标，这是 MACD 的主要目的。.