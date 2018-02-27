请观看如何免费下载自动交易
在代码库中已经有了一个 TTM 趋势 指标, 但是这个是使用不同方法来计算的。
TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。
TTM 趋势可以根据您的交易风格做修改，它会看之前的柱，如果关闭时超过前面柱的 50% 平均标记，它就把颜色改为空头，如果关闭时柱低于前面柱的50%标记，TTM 趋势就把颜色设为多头。这很简单，但是 TTM 趋势绝对是观察图表的更简单的方法。
