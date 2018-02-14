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Индикаторы

TTM trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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В Базе кодов уже есть один индикатор TTM trend, но у представленного здесь — другой способ расчета.

TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций. .

TTM Trend может быть изменен в соответствии с вашим стилем торговли. Если предыдущие бары закрываются выше отметки 50% от среднего для прошедших свечей, цвет индикатора меняется на "медвежий". Если предыдущие бары закрываются ниже отметки 50% от среднего для прошедших свечей, TTM Trend меняет цвет на "бычий". Это просто, но TTM Trend — безусловно, более простой способ рассмотрения графиков.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19956

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA даже немного "быстрее", чем MACD DEMA и, в зависимости от параметров, используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.

MACD DEMA MACD DEMA

MACD, для расчета используется DEMA.

Directional Efficiency Ratio Directional Efficiency Ratio

Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.

Stochastic Momentum Index Stochastic Momentum Index

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год. Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущей цены Close, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена Close близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.