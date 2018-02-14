В Базе кодов уже есть один индикатор TTM trend, но у представленного здесь — другой способ расчета.



TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций. .

TTM Trend может быть изменен в соответствии с вашим стилем торговли. Если предыдущие бары закрываются выше отметки 50% от среднего для прошедших свечей, цвет индикатора меняется на "медвежий". Если предыдущие бары закрываются ниже отметки 50% от среднего для прошедших свечей, TTM Trend меняет цвет на "бычий". Это просто, но TTM Trend — безусловно, более простой способ рассмотрения графиков.

